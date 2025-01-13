Действующий президент Хорватии Миланович побеждает на выборах с 74,66% голосов

Бывший министр науки, образования и спорта Приморац в своей речи не поздравил Милановича с победой. «Хорватия была и всегда останется для меня на первом месте. Нет ничего ценнее чести, морали, достоинства, гордости, — отметил он. — Меня и Милановича разделяют разные духовные, моральные и профессиональные ценности, а также подходы к будущему. Решение граждан нужно уважать. Хорватия была создана благодаря жертвенности ее защитников. Я верю в Хорватию, где каждый человек будет иметь достоинство, в Хорватию, которая будет твердо представлена на мировой арене, сотрудничать с НАТО, ЕС и иметь сильную экономику».