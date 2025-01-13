Действующий президент Хорватии Миланович побеждает на выборах с 74,66% голосов

По ее информации, на основании данных, поступивших с 6 720 из 6 755 избирательных участков, Миланович набирает 1 114 383 голоса избирателей (74,66%). Независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия «Хорватское демократическое содружество», получает 378 172 голоса (25,34%). Явка избирателей составила 44,16%.
Миланович в первом туре, состоявшемся 29 декабря прошлого года, получил поддержку 49,09% избирателей, его основной соперник Приморац — 19,35%.
Заявления кандидатов
Миланович в своей речи после подсчета большинства голосов поблагодарил «всех хорватских граждан в стране и за ее пределами». «Этот день — великий день для меня, — подчеркнул он. — Я буду следовать конституции. Еще раз напоминаю: моя обязанность — быть равноправным в вопросах внешней политики, что требует сотрудничества, в вопросах созыва Совета национальной безопасности и в вопросах хорватской армии, где я буду главным, так как это предусмотрено конституцией».
Бывший министр науки, образования и спорта Приморац в своей речи не поздравил Милановича с победой. «Хорватия была и всегда останется для меня на первом месте. Нет ничего ценнее чести, морали, достоинства, гордости, — отметил он. — Меня и Милановича разделяют разные духовные, моральные и профессиональные ценности, а также подходы к будущему. Решение граждан нужно уважать. Хорватия была создана благодаря жертвенности ее защитников. Я верю в Хорватию, где каждый человек будет иметь достоинство, в Хорватию, которая будет твердо представлена на мировой арене, сотрудничать с НАТО, ЕС и иметь сильную экономику».
Пост президента
Хорватия — парламентская республика. Полномочия главы государства в этой стране носят ограниченный характер, но не являются сугубо представительскими. После согласования с парламентом президент назначает премьер-министра и состав правительства. Совместно с кабинетом глава государства принимает участие в формировании и реализации внешней политики и оборонной стратегии, контролирует работу служб безопасности, принимает решение об установлении дипотношений. Президент является верховным главнокомандующим и имеет право назначать командный состав вооруженных сил. Глава государства не может быть членом какой-либо партии. Срок его полномочий составляет пять лет с правом однократного переизбрания.
Президент избирается всеобщим прямым голосованием. Претенденты на этот пост должны быть гражданами Хорватии не моложе 18 лет. Они могут баллотироваться от партии или быть независимыми кандидатами. Для выдвижения необходимо собрать не менее 10 тыс. подписей избирателей. Для победы в первом туре нужно набрать более 50% голосов. В случае необходимости через 14 дней проводится второй тур между двумя претендентами, получившими наибольшее число голосов в первом туре. Избирательным правом обладают граждане страны, достигшие 18 лет.