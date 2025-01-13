Писториус сообщил о подготовке МО ФРГ нового пакета помощи Украине

Однако Ведомство федерального канцлера якобы неофициально дало понять, что не одобрит дополнительный пакет военной помощи. Там, по данным журнала, обосновали свою позицию тем, что не хотят ставить новое правительство ФРГ перед свершившимся фактом, а также указали на то, что у Германии еще достаточно средств для финансирования поставок оружия Киеву. Бюджет на 2025 год предусматривает на эти цели около €4 млрд. Кроме того, в ведомстве Шольца напомнили о решении Группы семи предоставить Украине кредит за счет доходов от замороженных российских активов. Как отмечает Der Spiegel, в Социал-демократической партии Германии считают, что Шольц просто не намерен в разгар предвыборной гонки объявлять о новой помощи Киеву.