Генерал Ходжес призвал Европу меньше реагировать на заявления Трампа

«Вы не должны каждый раз реагировать, если Трамп что-то говорит», — отметил он.
Ходжес подчеркнул, что Евросоюзу не хватает лидера. Эту роль должна взять на себя Германия — крупнейшей экономика в регионе. Генерал также предостерёг ЕС от резкого обострения отношений с Трампом, указав на потенциальные риски. Например, если США предложат союзникам полагаться исключительно на ядерный потенциал Великобритании и Франции, Россия может расценить это как уязвимость.
Также отставной генерал подверг критике позицию Трампа относительно Гренландии, которая, будучи автономной территорией Дании, является частью НАТО. По его словам, такие высказывания вредят сплочённости альянса. Он напомнил, что благодаря королевству США уже располагают военной базой на острове. Ходжес выразил сомнения в том, что американские военные поддержат возможный приказ главы Белого дома применить силу для реализации планов в отношении Гренландии, назвав это потенциальным нарушением международного права.
«Для меня это звучит как нелегальный приказ начать неспровоцированное нападение на союзника по НАТО», — заключил он.
Напомним, что Дональд Трамп ранее высказывал желание присоединить Канаду и Гренландию к США после инаугурации. По мнению политика, это шаг укрепит национальную безопасность Америки и якобы ослабит позиции Москвы и Пекина. В Оттаве сразу же отклонили такую инициативу будущего президента. В Гренландии сначала также выразили протест, а позже захотели обсудить с республиканцем условия бизнес-партнёрства.