Генерал Ходжес призвал Европу меньше реагировать на заявления Трампа

Отставной генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес порекомендовал странам ЕС меньше откликаться на всевозможные заявления избранного президента Штатов Дональда Трампа. В интервью немецкой газете Bild он выразил мнение, что вместо этого странам блока следует укреплять уверенность в собственных силах, так как Соединённые Штаты зависят от Европы и в экономическом плане, и в вопросах безопасности.