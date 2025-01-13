Новости СВО. Армия России освободила Калиново, ВСУ покинули Янтарное, военкоматы Украины укрепляют наёмниками, 13 января

Тяжёлые бои идут за населённый пункт Погребки. Половина посёлка находится под контролем ВС РФ, половина всё ещё оккупирована ВСУ. В боях за н.п. украинцы используют американскую технику, в частности, БМП Bradley. Однако операторы ВС РФ подавляют и такие угрозы. Украинские экипажи боевой техники предпочитают бегство с поля боя после одной попавшей по ней гранаты. Бежать, впрочем, получается далеко не всегда: Минобороны показало кадры уничтожения эвакуационных машин ВСУ. Вариант для более адекватных украинцев лишь один — сдача в плен. Об этом пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны»: «Двое вэсэушников вышли на позиции бойцов 11-й десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ, прочитав листовки с призывом сдаться в плен. Сейчас их активно распространяют над позициями противника с помощью БПЛА. Листовки как средство агитации военных получили широкое распространение ещё в Первую мировую, но, как оказалось, не потеряли своей актуальности и в цифровой век. Наведя камеру телефона на уникальный QR-код, солдаты противника переходят в специализированный чат, где им подскажут, каким образом сдаться в плен без риска для жизни».