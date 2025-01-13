Действующий президент Хорватии провозгласил победу на выборах

«Моя рука протянута, это моя обязанность по отношению к тем, кто представляет исполнительную власть в этой стране и кто утверждает, что они отвечают за 99%, а мы, остальные — за оставшийся 1%», — отметил Миланович, выражая благодарность своим сторонникам и призывая присутствующих поддержать избирателей его оппонента из Хорватского демократического содружества (HDZ).