Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, одержав значительную победу на выборах, заявил о своем триумфе, опередив конкурента Драгана Примораца почти в три раза по количеству голосов.
В своем выступлении он охарактеризовал этот результат как одобрение его работы на посту президента за последние пять лет и как шаг доверия со стороны народа.
«Моя рука протянута, это моя обязанность по отношению к тем, кто представляет исполнительную власть в этой стране и кто утверждает, что они отвечают за 99%, а мы, остальные — за оставшийся 1%», — отметил Миланович, выражая благодарность своим сторонникам и призывая присутствующих поддержать избирателей его оппонента из Хорватского демократического содружества (HDZ).
Выборы проходили в воскресенье на более чем 6,7 тысячи избирательных участков по всей Хорватии и на 105 зарубежных площадках. Для обеспечения прозрачности процесса ГИК аккредитовала более 14,6 тысячи наблюдателей как из Хорватии, так и из-за границы.
По предварительным данным с 99,59% участков, опубликованным на официальном сайте ГИК, Миланович набрал 1 117 751 голосов, а Приморац — 379 201 голос. Явка избирателей составила 44,17%, что также свидетельствует о важности этих выборов для населения страны.
Ранее Миланович заявлял, что хорватские военнослужащие не будут участвовать в украинском конфликте, пока он остается на своем посту. Он отмечал, что Хорватия не собирается следовать чужим решениям без раздумий.