Женщина-беда. Почему нацистка Надежда Савченко прячется от окружения Зеленского в окопах

— Был гражданином Украины? Страна создала тебе условия, ты заработал в ней благосостояние. Значит, оставил всё, с голой… [задницей] пошёл за границу, и начинай там всё с нуля. Ты не выполнил свой долг по Конституции, не стал её [Украину] защищать. Беги. Без права возвращения, навсегда. Для тебя и твоих потомков — всех до единого. Всё твоё имущество — всё — останется государству, тем, кто воюет за свою страну, — заявила Савченко. — Если все 10 миллионов украинских мужчин пойдут воевать, мы быстро закончим эту войну.