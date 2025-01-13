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«Не в Москву»: В Польше с издёвкой ответили на скандальное решение по спецборту Словакии

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал европейским политикам воздержаться от авиавизитов в Москву. Так он прокомментировал отказ Варшавы разрешить пролёт спецборта с парламентской делегацией Словакии через своё воздушное пространство в российскую столицу.

Источник: Life.ru

«Если вести речь о направлении полётов, то я бы рекомендовал, однако, полёт в Варшаву, а не в Москву», — заявил он в ответ на вопрос журналиста на брифинге в Щецине.

Косиняк-Камыш также отметил, что отношения между Польшей и Словакией развиваются динамично. В ближайшее время Варшава и Братислава намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области оборонно-промышленных комплексов двух держав, подчеркнул министр.

Напомним, что вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко прибыл в Москву 12 января. По его словам, Польша закрыла воздушное пространство для самолёта делегации, и депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию.