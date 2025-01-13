В МИД РФ рассказали о сохранении «горячих» линий с НАТО

«Для чрезвычайных случаев у России и HATO сохраняются так называемые “горячие” линии связи и возможности для экстренных контактов. Что же касается нормальных контактов и механизмов диалога, которые могли бы задействоваться для поиска путей снижения напряженности, — от них альянс отказался. Это был не наш выбор. Еще в 2014 году в одностороннем порядке натовцы прекратили сотрудничество с нами в Совете Россия-НАТО (СРН) по военной и гражданской линиям», — рассказал он.