В МИД РФ рассказали о сохранении «горячих» линий с НАТО

«Для чрезвычайных случаев у России и HATO сохраняются так называемые “горячие” линии связи и возможности для экстренных контактов. Что же касается нормальных контактов и механизмов диалога, которые могли бы задействоваться для поиска путей снижения напряженности, — от них альянс отказался. Это был не наш выбор. Еще в 2014 году в одностороннем порядке натовцы прекратили сотрудничество с нами в Совете Россия-НАТО (СРН) по военной и гражданской линиям», — рассказал он.
Дипломат напомнил, что CPH создавался как «всепогодный» формат сотрудничества. При этом альянс препятствовал работе российских дипломатов в Брюсселе, сокращал их численность, запрещал общаться с коллегами из натовских стран. В ответ РФ пришлось принять решение о приостановке функционирования постпредства России при HATO в ноябре 2021 года, деятельности военной миссии связи HATO в Москве, а также закрытия Информбюро блока в РФ.
«Отношения между Россией и HATO сейчас не просто в самой низкой точке с момента окончания “холодной войны”. Альянсом был взят однозначный курс на противодействие нашей стране и сдерживание якобы исходящей от нас “угрозы”. Происходит это во всех сферах и по всем азимутам», — отметил он.