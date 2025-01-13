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Захарова заявила, что украинские СМИ давятся новостями о коме Кеосаяна

Дипломат указала на лицемерие и безбожность тех, кто злорадствует над ситуацией.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась в своем Telegram-канале в ответ на сообщения украинских СМИ, которые активно обсуждают состояние режиссера Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме после пережитой клинической смерти.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее сообщила о серьезном состоянии своего мужа, что вызвало волну комментариев среди украинских изданий.

Захарова отметила, что украинские СМИ неделями «пережёвывают» новости о Кеосаяне, что, по ее мнению, показывает их бесстыдство и неприглядность. Она указала на лицемерие и безбожность тех, кто злорадствует над ситуацией.

Кроме того, Захарова с иронией прокомментировала использование слова «карма» украинскими журналистами. Она указала, что те, кто не придерживается религиозных традиций, такие как атеисты или не посещающие синагогу, вдруг начали говорить о карме, что, по ее словам, свидетельствует о их глубоких заблуждениях и необразованности.

Ранее писатель Захар Прилепин поддержал Маргариту Симоньян после сообщения о клинической смерти Тиграна Кеосаяна.