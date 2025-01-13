Захарова заявила, что украинские СМИ давятся новостями о коме Кеосаяна

Кроме того, Захарова с иронией прокомментировала использование слова «карма» украинскими журналистами. Она указала, что те, кто не придерживается религиозных традиций, такие как атеисты или не посещающие синагогу, вдруг начали говорить о карме, что, по ее словам, свидетельствует о их глубоких заблуждениях и необразованности.