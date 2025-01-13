Более 100 тыс. человек пришли на митинг против отмены выборов президента Румынии

Массовая акция протеста под лозунгом «Митинг за демократию», организованная партией «Альянс за объединение румын», прошла в Бухаресте. Об этом сообщило агентство Agerpres. Участники требовали отмены решения Конституционного суда (КС), аннулировавшего итоги президентских выборов. По словам лидера партии Джордже Симион, участвовало порядка 100 тыс. человек.