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МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву

ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. МИД Польши отрицает, что самолету с делегацией парламента Словакии было отказано в пролете над территорией республики в Россию. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на пресс-секретаря польского внешнеполитического ведомства Павла Вроньского.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что Польша не разрешила пролететь через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии, которая направлялась в Россию с визитом. Самолету пришлось лететь в Москву через Чехию и Германию.

«Польша не отказала словацкой делегации, которая сегодня начала визит в Москву, в возможности пролететь над своей территорией», — цитирует агентство РАР Павла Вроньского.

По его словам, словацкая сторона «отправила неполные документы». «Польша попросила их дополнить, а словацкая сторона решила изменить маршрут», — заявил представитель польского МИД.

дипломатия