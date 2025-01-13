МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву

ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. МИД Польши отрицает, что самолету с делегацией парламента Словакии было отказано в пролете над территорией республики в Россию. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на пресс-секретаря польского внешнеполитического ведомства Павла Вроньского.