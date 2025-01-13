МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву

Ранее глава Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что Польша не разрешила пролететь через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии, которая направлялась в Россию с визитом. Самолету пришлось лететь в Москву через Чехию и Германию.
«Польша не отказала словацкой делегации, которая сегодня начала визит в Москву, в возможности пролететь над своей территорией», — цитирует агентство РАР Павла Вроньского.
По его словам, словацкая сторона «отправила неполные документы». «Польша попросила их дополнить, а словацкая сторона решила изменить маршрут», — заявил представитель польского МИД.