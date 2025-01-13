Финляндия начинает второй этап учений на границе с Россией

Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы «сотни или даже тысячи» беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.