Министр обороны Польши Косиняк-Камыш призвал не летать в Москву

Ранее Варшава запретила борту делегации словацкого парламента пролететь через польское воздушное пространство. В итоге в Москву политикам пришлось лететь через Чехию и ФРГ. Делегацию возглавляют два вице-спикера парламента — Андрей Данко и Тибор Гашпар.