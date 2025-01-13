Министр обороны Польши Косиняк-Камыш призвал не летать в Москву

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал граждан избегать полетов в Москву. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга, который транслировал телеканал TVP Info.
Это заявление прозвучало на фоне решения Польши не разрешить самолету делегации парламента Словакии пройти через ее воздушное пространство.
«Что касается направления полета, то рекомендую полеты в Варшаву, а не в Москву», — отметил Косиняк-Камыш.
Ранее Варшава запретила борту делегации словацкого парламента пролететь через польское воздушное пространство. В итоге в Москву политикам пришлось лететь через Чехию и ФРГ. Делегацию возглавляют два вице-спикера парламента — Андрей Данко и Тибор Гашпар.