МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролёте в РФ

Министерство иностранных дел Польши отрицает, что воздушному судну со словацкой делегацией отказали в пролёте над территорией республики в Российскую Федерацию, сообщает РАР.
Агентство ссылается на высказывание на пресс-секретаря МИД Польши Павла Вроньского.
«Польша не отказала словацкой делегации, которая начала визит в Москву, в возможности пролететь над своей территорией», — заявил он.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, Словакия отправила «неполные документы». Варшава «попросила их дополнить», однако Братислава «решила изменить маршрут».
Ранее вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко заявил, что Польша запретила самолёту делегации парламента Словакии пролететь через польское воздушное пространство. В результате в Москву политикам пришлось лететь через Чехию и ФРГ.