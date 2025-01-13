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Мирошник осудил Кулебу за историю с сыном и снижением призывного возраста

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал слова экс-главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, который признался, что отговорил своего сына вступать в ВСУ. При этом параллельно украинский дипломат поддержал снижение мобилизационного возраста в стране.

Источник: Life.ru

«Некогда обещавший воевать сапёрными лопатками Кулеба пересилил свой порыв отправиться в окопы и уехал в США, а своего сына, рвавшегося воевать, тоже еле отговорил и отправил учиться в Лондон», — возмутился Мирошник.

По словам российского посла, Кулеба является олицетворением всей «украинской элитки». За своё благополучие она готова расплачиваться страной и людьми, подытожил дипломат.

Напомним, что лишь за прошедший год Украина мобилизовала около 200 тысяч человек. Однако этого киевскому режиму оказалось недостаточно, и сейчас Владимир Зеленский рассматривает возможность снижения призывного возраста до 18 лет.