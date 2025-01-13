Депутат Шеремет поддержал позицию Трампа по освобождённым территориям

Вместе с тем депутат раскритиковал действия Владимира Зеленского, напомнив, что его режим нелегитимен и не заинтересован в мирном разрешении ситуации на Украине. По словам Шеремета, бывший комик будет лишь усиливать напряжённость, не позволяя конфликту затухнуть.