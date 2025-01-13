В Лондоне призвали отправить британских миротворцев на Украину

«Участие британских войск в послевоенных миротворческих силах, несомненно, было бы желанным шагом, но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина», — сказал Шэппс. Экс-министр выразил удивление, что премьер Кир Стармер за полгода после избрания так и не приехал в Киев, «особенно учитывая, что он нашел время объездить весь мир много раз».