Дипломат напомнил, что отношения РФ с НАТО сейчас находятся на самом низком уровне со времён окончания холодной войны. По его словам, альянс выбрал однозначный курс на противодействие и сдерживание РФ, мотивируя свои действия мифической угрозой с российской стороны.
«Россия никогда не стремилась к ухудшению отношений с HATO. Вина за их деградацию полностью лежит на альянсе. Мы не собираемся нападать на натовские страны и не строим таких агрессивных планов», — подчеркнул дипломат.
При этом, несмотря на напряжённый период, Россия и НАТО сохраняют горячие линии связи для чрезвычайных ситуаций и экстренных контактов, отметил Масленников. Однако механизмы диалога, который мог быть использован для снижения напряжённости, был свёрнут по инициативе блока.
«Ещё в 2014 году в одностороннем порядке натовцы прекратили сотрудничество с нами в Совете Россия — НАТО по военной и гражданской линиям», — напомнил дипломат.
Ранее Life.ru писал о завершении строительства в Румынии военной базы «Михаил Когэлничану», которая станет крупнейшим объектом НАТО в Европе. По словам местных политиков, она может использоваться в качестве плацдарма для войны против России.