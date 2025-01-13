МИД: Россия не собирается атаковать НАТО

При этом, несмотря на напряжённый период, Россия и НАТО сохраняют горячие линии связи для чрезвычайных ситуаций и экстренных контактов, отметил Масленников. Однако механизмы диалога, который мог быть использован для снижения напряжённости, был свёрнут по инициативе блока.