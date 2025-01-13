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Израиль нанёс авиаудар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Израильская армия нанесла удары по ряду военных объектов ливанского движения «Хезболла». Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, атаке подверглась площадка для запуска ракет и маршруты вдоль границы страны с Сирией, которые используются для контрабанды оружия.

Источник: Life.ru

В заявлении подчёркивается, что уничтоженные цели представляли угрозу для израильских войск и гражданского населения. Информация об этом ранее была передана наблюдателям, ответственным за мониторинг выполнения договоренностей о прекращении огня. Однако эти данные не были рассмотрены, утверждают в ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля в соответствии с договорённостями о прекращении огня будет предотвращать любые попытки террористической организации “Хезболла” восстановить свои силы», — заключили в пресс-службе.

Ранее Израиль призвали готовиться к войне с Турцией. Согласно докладу правительственного комитета Нагеля, амбиции Анкары по восстановлению влияния Османской империи могут представлять угрозу.