Израиль нанёс авиаудар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

В заявлении подчёркивается, что уничтоженные цели представляли угрозу для израильских войск и гражданского населения. Информация об этом ранее была передана наблюдателям, ответственным за мониторинг выполнения договоренностей о прекращении огня. Однако эти данные не были рассмотрены, утверждают в ЦАХАЛ.