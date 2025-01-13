Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Демешин поздравил работников СМИ в День российской печати

Губернатор поздравил работников СМИ с профессиональным праздником и объявил о введении званий «Заслуженный журналист» и «Заслуженный работник СМИ».

Источник: Правительство Хабаровского края

В День российской печати губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к работникам средств массовой информации, сообщает официальный телеграм-канал Демешин.

Он поздравил журналистов, редакторов, операторов и всех, кто стоит за созданием новостей, с профессиональным праздником.

«От души поздравляю всех, чья работа связана с масс-медиа, и хочу от имени жителей края пожелать вам принципиальности, душевных сил и ярких инфоповодов. Разоблачайте фейки, находите позитив даже в банальных, казалось бы, сюжетах», — сказал губернатор.

Главной новостью стало объявление о введении в крае новых почетных званий — «Заслуженный журналист Хабаровского края» и «Заслуженный работник СМИ Хабаровского края». Дмитрий Демешин выразил надежду, что этот шаг станет дополнительным стимулом и признанием мастерства для всех, кто трудится в сфере массовой информации.

«Надеюсь, такой подарок станет для вас приятным сюрпризом к профессиональному празднику. Достоверность, оперативность и талант — то, за что вас ценит аудитория», — добавил он.

День российской печати отмечают не только представители печатной прессы, но и журналисты интернет-изданий, телевизионщики, радийщики и другие специалисты, остающиеся за кадром. Этот праздник объединяет всех, кто делает новости доступными и интересными для жителей региона.