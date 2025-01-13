Дмитрий Демешин поздравил работников СМИ в День российской печати

В День российской печати губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к работникам средств массовой информации, сообщает официальный телеграм-канал Демешин.
Он поздравил журналистов, редакторов, операторов и всех, кто стоит за созданием новостей, с профессиональным праздником.
«От души поздравляю всех, чья работа связана с масс-медиа, и хочу от имени жителей края пожелать вам принципиальности, душевных сил и ярких инфоповодов. Разоблачайте фейки, находите позитив даже в банальных, казалось бы, сюжетах», — сказал губернатор.
Главной новостью стало объявление о введении в крае новых почетных званий — «Заслуженный журналист Хабаровского края» и «Заслуженный работник СМИ Хабаровского края». Дмитрий Демешин выразил надежду, что этот шаг станет дополнительным стимулом и признанием мастерства для всех, кто трудится в сфере массовой информации.
«Надеюсь, такой подарок станет для вас приятным сюрпризом к профессиональному празднику. Достоверность, оперативность и талант — то, за что вас ценит аудитория», — добавил он.
День российской печати отмечают не только представители печатной прессы, но и журналисты интернет-изданий, телевизионщики, радийщики и другие специалисты, остающиеся за кадром. Этот праздник объединяет всех, кто делает новости доступными и интересными для жителей региона.