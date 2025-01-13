Российский парламентарий Михаил Шеремет заявил, что позиция избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о нереалистичности «вытеснения» РФ со всех бывших украинских территорий является здравомыслящей.
«Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Депутат ГД от Республики Крым подчеркнул, что Киев заинтересован в завершении конфликта.
«Зеленский будет создавать предпосылки по разжиганию новой фазы конфликта, так как его террористической сущности не нужен мир для Украины и украинского народа, которым пожертвовали во имя геополитических амбиций Байдена», — заявил депутат.
Напомним, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассказал, что избранный президент США называет нереалистичным «вытеснение» Российской Федерации со всех бывших территорий Украины.
В частности, речь идёт о Крымском полуострове. Уолц подчеркнул, что данную позицию начинают понимать и другие мировые лидеры.
Кроме того, Уолц заявил, что Трамп считает невозможной сделку по Украине без диалога с РФ.