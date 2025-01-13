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Шеремет назвал позицию Трампа по возврату Киевом регионов здравомыслящей

Трамп считает нереалистичным «вытеснение» РФ со всех бывших территорий Украины.

Российский парламентарий Михаил Шеремет заявил, что позиция избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о нереалистичности «вытеснения» РФ со всех бывших украинских территорий является здравомыслящей.

«Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Депутат ГД от Республики Крым подчеркнул, что Киев заинтересован в завершении конфликта.

«Зеленский будет создавать предпосылки по разжиганию новой фазы конфликта, так как его террористической сущности не нужен мир для Украины и украинского народа, которым пожертвовали во имя геополитических амбиций Байдена», — заявил депутат.

Напомним, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассказал, что избранный президент США называет нереалистичным «вытеснение» Российской Федерации со всех бывших территорий Украины.

В частности, речь идёт о Крымском полуострове. Уолц подчеркнул, что данную позицию начинают понимать и другие мировые лидеры.

Кроме того, Уолц заявил, что Трамп считает невозможной сделку по Украине без диалога с РФ.

Трамп Дональд