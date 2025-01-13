Британский политик выступил с требованием по «Северным потокам»

«Один из четырех трубопроводов “Северного потока” не поврежден, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший газ у наших друзей из России», — подчеркнул политик.
Взрывы на экспортных трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года.
Ранее сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила о намерении перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на парламентских выборах. В свою очередь, экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес потребовал у генсека НАТО Марка Рютте провести надлежащие расследование диверсии на газопроводах.