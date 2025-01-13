Житель Газы потерял 16 членов семьи и брата-близнеца при атаке ЦАХАЛ

Палестинец по имени Махмуд лишился 17 родственников во время обстрела сектора Газы со стороны Израиля, сообщает RT в Telegram.
В частности, мужчина потерял своего брата-близнеца. Он также уточнил, что во время атаки ЦАХАЛ он находился у друга. Тела погибших родственников палестинец обнаружил в медучреждении.
«Я рванул в больницу. Там я нашёл своих родных… братьев, кузенов, пожилых родственников, племянника и его мать. Всего несколько часов назад я был с ними дома», — рассказал он.
Махмуд поделился, что дал клятву своему погибшему брату-близнецу «провести их свадьбы в один день».
В настоящее время мужчина находится в лагере для беженцев в районе Эз-Завейда и ожидает похорон близких. Он показал журналистам свидетельства о смерти его родственников.
Ранее сообщалось, что постоянный наблюдатель Палестины при Организации Объединённых Наций Рияд Мансур заплакал на заседании Совбеза. Он рассказал, что врач Махмуд Абу Нуджайла, убитый во время атаки на больницу Эль-Ауда, оставил записку на доске, предназначенной для планирования операций.