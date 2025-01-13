Япония готовится к встрече с Трампом

Ранее телеканал NHK передавал, что вместо посла Японии на инаугурации Трампа страну будет представлять министр иностранных дел Такэси Ивая. Такое решение связано с тем, что Ивая должен будет наладить контакты с будущим главой госдепартамента Марко Рубио и приступить к скорейшей подготовке встречи лидеров.