«Новая фаза»: В США заявили о важном изменении в конфликте на Украине

Российские бойцы неоднократно высказывались об эффективности новых БПЛА. Благодаря оптоволоконной связи картинка остаётся чёткой на всём времени полёта вплоть до попадания в цель. При этом в рядах украинской армии признают, что у ВСУ попросту нет средств для погашения сигнала такого летательного аппарата.