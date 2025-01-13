В Братске Игорь Кобзев встретился с многодетной семьей и родными участника СВО

«Рождественский сочельник провел вместе с нашими бойцами. Иван Кучма тогда поздравил братчан и всех жителей региона с Новым годом и Рождеством. Я во время визита в Братск выполнил данное Ивану обещание и встретился с его семьей. Для нас всех важно, чтобы ребята вернулись домой здоровыми. Бойцы, которые защищают нашу страну, в нас верят, а мы верим в них и гордимся нашими сибиряками, настоящими мужчинами с большой буквы», — сказал Игорь Кобзев.