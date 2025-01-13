В Братске Игорь Кобзев встретился с многодетной семьей и родными участника СВО

Напомним, в 2024 году в преддверии Дня отца, который отмечается в России в третье воскресенье октября, Игорь Кобзев наградил Почетным знаком «Отцовская доблесть» 10 многодетных жителей Иркутской области. Впервые почетный знак вручили в 2023 году. Тогда его тоже получили 10 человек, сообщает пресс-служба областного Правительства.
«Поддержка семей с детьми — один из ключевых приоритетов развития Иркутской области. Сегодня в регионе поддержку государства получают около 40 тысяч многодетных. В рамках нового нацпроекта “Семья” и региональных программ Правительство Иркутской области готовит инициативы, направленные на заботу о семьях», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Супруги Николай и Юлия Киризлиевы вместе 21 год, воспитывают пятерых детей. Дочерям — 19 и 15 лет. Старшему сыну — 12, среднему — три, самому младшему — год. Киризлиевы оформили удостоверение многодетной семьи нового образца с бессрочным статусом. На встрече Губернатор пообщался с детьми, поинтересовался, где собираются продолжить обучение старшие, и как растут малыши.
С главой семьи Николаем Киризлиевым Игорь Кобзев обсудил реализуемую в регионе инициативу по награждению Почетным знаком «Отцовская доблесть» .В этом году не позднее 1 июня многодетному отцу необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства с ходатайством о награждении. Документы уже можно подавать в электронном виде, ознакомившись с информацией по ссылке: irkobl.ru/sites/society/opeka/raznoe/
Николай и Юлия Киризлиевы рассказали главе региона о традициях семьи, у которой даже есть свой герб, где каждая деталь несет определенный смысл. «Лучший способ воспитывать детей, чтобы они выросли хорошими людьми, — сделать их счастливыми», — отметили супруги.
Напомним, президент России в своем указе закрепил единый статус многодетной семьи и ее основные социальные гарантии. Указ позволил расширить систему поддержки семей региона. В 2024 году в Приангарье был введен бесплатный проезд для школьников из многодетных семей, продлено действие регионального маткапитала, расширены категории семей — теперь маткапитал могут получить семьи и при рождении второго ребенка, причем в беззаявительном порядке.
Также в Братске Губернатор навестил семью участника СВО Ивана Кучмы, с которым виделся в Ростове-на-Дону во время новогодних праздников и обещал передать привет родным.
«Рождественский сочельник провел вместе с нашими бойцами. Иван Кучма тогда поздравил братчан и всех жителей региона с Новым годом и Рождеством. Я во время визита в Братск выполнил данное Ивану обещание и встретился с его семьей. Для нас всех важно, чтобы ребята вернулись домой здоровыми. Бойцы, которые защищают нашу страну, в нас верят, а мы верим в них и гордимся нашими сибиряками, настоящими мужчинами с большой буквы», — сказал Игорь Кобзев.
Глава региона также напомнил, что семьям участников специальной военной операции сегодня уделяется особое внимание. Дети военнослужащих получают бесплатное питание в школе и новогодние подарки, без очереди зачисляются в детский сад и посещают его бесплатно, в приоритетном порядке направляются на летнее оздоровление.