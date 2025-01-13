«Семейная наследственность»: Политолог нашёл у Зурабишвили нацистские корни

Мамрадзе добавил, что воинственная риторика Зурабишвили удобна Западу, который рассчитывал использовать Грузию для создания «второго фронта». Пока что у политика остаётся определённая актуальность в политических кругах, особенно в Польше и странах Прибалтики, однако это не продлится долго.