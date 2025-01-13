«Семейная наследственность»: Политолог нашёл у Зурабишвили нацистские корни

«Воевать с Россией — это у Зурабишвили идея-фикс, семейная наследственность», — подчеркнул эксперт в беседе с газетой «Взгляд».
Мамрадзе добавил, что воинственная риторика Зурабишвили удобна Западу, который рассчитывал использовать Грузию для создания «второго фронта». Пока что у политика остаётся определённая актуальность в политических кругах, особенно в Польше и странах Прибалтики, однако это не продлится долго.
«Будет идти время, и ставка на неё лопнет как мыльный пузырь. Она маргинализируется, и это увидят все. Поэтому я считаю, что у Зурабишвили нет никаких шансов вернуться в большую политику», — заключил Мамрадзе.
Напомним, что бывший лидер республики отказалась признавать выборы в Грузии состоявшимися. Даже после инаугурации преемника Зурабишвили пообещала продолжить исполнять функции президента. Позже на Украине сделали неожиданный прогноз о едином будущем Зурабишвили и Зеленского.