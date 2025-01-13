Казахстан входит в топ-3 крупнейших торговых партнёров Кыргызстана

По приглашению казахстанской стороны министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев совершил первый официальный визит в Астану. Во время переговоров с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу обсудили приоритетные направления политического, торгово-экономического, инвестиционного, водно-энергетического, транзитно-транспортного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.
Мурат Нуртлеу напомнил, что по итогам официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова был подписан Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, проведён ряд мероприятий экономического и культурно-гуманитарного характера, направленный на всестороннее укрепление уз дружбы двух стран.
«Кыргызстан для нас не только надежный союзник, но и добрый сосед и братский народ, с которым нас связывают многовековые узы дружбы, общие духовные ценности и единые тюркские корни», — заявил Мурат Нуртлеу.
В свою очередь, Жээнбек Кулубаев подтвердил, что сегодня отношения между двумя странами вышли на качественно новый уровень, получив характер углубленных союзнических отношений.
Министры подробно рассмотрели ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе шестого Высшего межгосударственного совета двух стран, прошедшего 19 апреля 2024 года в Астане. Договорились продолжить оказывать содействие расширению межпарламентских и межправительственных связей.
Также особо отметили значимость расширения экономического сотрудничества. Сегодня Казахстан входит в тройку крупнейших торговых партнёров Кыргызстана. В последние годы двусторонний торговый оборот устойчиво превышает 1,5 млрд долларов. В контексте реализации достигнутых договорённостей на высшем уровне, министры договорились содействовать увеличению взаимной торговли до 3 млрд долларов. В этом ключе отметили значимость запуска Индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе, расширения номенклатуры двустороннего товарооборота, регулярного проведения бизнес-форумов и торговых миссий, а также дальнейшего развития межрегиональных связей.
Особое внимание было уделено созданию благоприятных условий для предпринимательских кругов двух стран. Казахстан инвестировал в экономику Кыргызстана более 1,3 млрд долларов.
Министры отметили значительный потенциал сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, логистики, в том числе перспективы реализации совместных проектов. Выразили готовность содействовать развитию плодотворного взаимодействия на данных направлениях.
Отдельным пунктом были рассмотрены вопросы углубления культурно-гуманитарных связей, являющихся основой крепких и долгосрочных отношений двух государств.
В прошлом году в Казахстане были проведены Дни культуры Кыргызстана и целый ряд масштабных мероприятий, включая совместные концерты, дни кино, форумы молодёжи и аксакалов. В текущем году планируется проведение перекрестных дней кино, а также очередного третьего казахско-кыргызского молодёжного форума.
Казахстанская сторона сообщила, что агентство «KazAID» продолжит проводить образовательные курсы для молодых дипломатов из стран Центральной Азии, а также академический обмен студентами и повышение квалификации преподавателей медицинских вузов. В этой связи казахская сторона пригласила кыргызскую сторону принять активное участие в данных программах.
В ходе встречи министры «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подтвердили приверженность тесному взаимодействию в рамках таких многосторонних структур, как ООН, ШОС, ОТГ, СНГ, ОДКБ, СВМДА, а также оказанию взаимной поддержки при продвижении международных инициатив двух государств.
Главы МИД подробно остановились на развитии региональной кооперации, совместных усилиях по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии, взаимодействии в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии и Международного фонда спасения Арала. В этом ключе выразили готовность далее укреплять межмидовское взаимодействие, в том числе в рамках Совета министров иностранных дел и принятой в прошлом году Программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2024−2026 годы.