Казахстан входит в топ-3 крупнейших торговых партнёров Кыргызстана

Главы МИД подробно остановились на развитии региональной кооперации, совместных усилиях по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии, взаимодействии в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии и Международного фонда спасения Арала. В этом ключе выразили готовность далее укреплять межмидовское взаимодействие, в том числе в рамках Совета министров иностранных дел и принятой в прошлом году Программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2024−2026 годы.