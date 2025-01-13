Политик из Британии Дэвид Кертен попросил повторно запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток — 2», а также призвал снова приобретать российский газ.
«Один из четырёх трубопроводов “Северного потока” не повреждён, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший газ у наших друзей из России», — написал он в соцсети X*.
Кертен является лидером британской партии «Наследие».
Напомним, диверсия на «Северных потоках», выведенных из строя в результате подводных взрывов, произошла в сентябре 2022 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что повторный пуск уцелевшей ветки «СП — 2» возможен за неделю при готовности ФРГ. При этом Германия не проявляет интереса к возобновлению энергетического партнёрства.
По данным Der Spiegel, некоторые из вероятных участников диверсии имеют давние связи с Центральным разведуправлением Соединённых Штатов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.