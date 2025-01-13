Макгрегор считает, что обладающий властью Зеленский своими действиями и с помощью подконтрольных ему силовых структур нанес значительный ущерб государственности Украины. Он подчеркнул, что Зеленский является преступником и заслуживает наказания за свои действия, которые, по его мнению, привели к необратимым последствиям для страны.