Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский должен оказаться за решеткой до разработки плана смертной казни для него. Такое мнение он выразил в интервью на YouTube-канале Deep Dive.
Таким образом Макгрегор прокомментировал высказывания Зеленского о президенте России Владимире Путине, которые он сделал в интервью с американским блогером Лексом Фридманом. В этом интервью украинский лидер несколько раз позволял себе грубые выражения, в том числе в адрес российского главы государства.
Макгрегор считает, что обладающий властью Зеленский своими действиями и с помощью подконтрольных ему силовых структур нанес значительный ущерб государственности Украины. Он подчеркнул, что Зеленский является преступником и заслуживает наказания за свои действия, которые, по его мнению, привели к необратимым последствиям для страны.
Кроме того, Макгрегор осудил политику Зеленского, указывая на то, что он призывает подростков и пожилых людей к участию в военных действиях. По мнению бывшего советника, это абсолютно необоснованно и вызывает недоумение.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что переход Владимира Зеленского на русский мат в одном из последних интервью говорит о том, что дела у ВСУ плохи. Он добавил, что еженедельно потери врага достигают 10 тысяч убитыми и ранеными.