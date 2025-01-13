В Турции заявили о поддержке США терроризма по всему миру

Авторы материала считают, что об этом говорят даже теракты, которые произошли в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Новом Орлеане. Некоторые специалисты связывают это с приходом победителя президентских выборов Дональда Трампа. Но, по мнению авторов статьи, дело не только в этом.