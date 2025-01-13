Бывший советник Трампа обещал выгнать Маска из Белого дома

Предприниматель потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен также участвовал в телефонных разговорах Трампа с зарубежными лидерами и, по данным СМИ, влияет на формирование новой администрации. Источники говорили о недовольстве в команде политика слишком активным участием Маска в этих процессах. В конце 2024 года The New York Times писала, что Маск живет в одном из коттеджей, арендованных на территории поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.