Бывший советник Трампа обещал выгнать Маска из Белого дома

«У него не будет полного доступа в Белый дом. Он будет таким же, как и все остальные», — пообещал Бэннон.
Он также считает Маска сторонником «технофеодализма». Экс-советник республиканца посоветовал бизнесмену вернуться на родину в Южную Африку, подчеркнув, что единственной целью основателя компании Tesla является желание «стать триллионером».
Предприниматель потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен также участвовал в телефонных разговорах Трампа с зарубежными лидерами и, по данным СМИ, влияет на формирование новой администрации. Источники говорили о недовольстве в команде политика слишком активным участием Маска в этих процессах. В конце 2024 года The New York Times писала, что Маск живет в одном из коттеджей, арендованных на территории поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.