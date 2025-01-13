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Бывший советник Трампа обещал выгнать Маска из Белого дома

Бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью итальянской газете Corriere della Sera назвал предпринимателя Илона Маска «по-настоящему плохим парнем». Он заявил, что будет добиваться «изгнания» предпринимателя из Белого дома до инаугурации нового главы государства, намеченной на 20 января.

Источник: Reuters

«У него не будет полного доступа в Белый дом. Он будет таким же, как и все остальные», — пообещал Бэннон.

Он также считает Маска сторонником «технофеодализма». Экс-советник республиканца посоветовал бизнесмену вернуться на родину в Южную Африку, подчеркнув, что единственной целью основателя компании Tesla является желание «стать триллионером».

Предприниматель потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен также участвовал в телефонных разговорах Трампа с зарубежными лидерами и, по данным СМИ, влияет на формирование новой администрации. Источники говорили о недовольстве в команде политика слишком активным участием Маска в этих процессах. В конце 2024 года The New York Times писала, что Маск живет в одном из коттеджей, арендованных на территории поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.