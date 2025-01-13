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Наблюдатели от СНГ встретятся с кандидатами в президенты

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Наблюдатели от СНГ сегодня проведут ряд встреч с кандидатами в президенты, а также в белорусских министерствах и ведомствах.

Источник: Sputnik.by

На 13 января запланирована встреча долгосрочных наблюдателей от СНГ с руководством предвыборного штаба кандидата в президенты Беларуси Александра Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе Содружества.

Кроме этого, на понедельник запланирована встреча долгосрочных наблюдателей от СНГ с кандидатом в президенты Олегом Гайдукевичем.

Во вторник запланированы встречи руководителя Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Леонида Анфимова с руководством МВД, а также с руководством Генеральной прокуратуры Беларуси.

14 января также планируется встреча долгосрочных наблюдателей от СНГ с кандидатом в президенты Александром Хижняком и кандидатом в президенты Сергеем Сыранковым.

Главой Миссии наблюдателей от СНГ является генсек Содружества Сергей Лебедев. Он уже провел встречу в ЦИК Беларуси. Глава Штаба миссии СНГ Леонид Анфимов провел встречу в Верховном суде.

Практика встреч наблюдателей с кандидатами в президенты, с руководством ряда ведомств является традиционной практикой на всех выборах.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января, от СНГ аккредитовано более 300 наблюдателей.

СНГ