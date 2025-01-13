Губернатор Куйвашев поздравил работников СМИ с Днем российской печати

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 января поздравил работников СМИ, типографий и издательств с Днем российской печати. Глава региона отметил, что современная пресса — не только источник оперативной и достоверной информации, но и мощный инструмент просвещения, а также формирования общественного мнения.