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Губернатор Куйвашев поздравил работников СМИ с Днем российской печати

Глава региона отметил крепкие традиции уральской школы журналистики.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 января поздравил работников СМИ, типографий и издательств с Днем российской печати. Глава региона отметил, что современная пресса — не только источник оперативной и достоверной информации, но и мощный инструмент просвещения, а также формирования общественного мнения.

«Слово талантливого и объективного журналиста способно открывать двери к пониманию самых трудных вопросов, становиться моральным ориентиром и опорой, сплачивать общество», — сказал Куйвашев.

Губернатор выразил искреннюю признательность журналистам и поблагодарил за эффективную работу, ответственность перед аудиторией и соблюдение журналистской этики. Он пожелал работникам свердловских СМИ здровья, благополучия и успехов.