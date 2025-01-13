Глава района дослужился до вице-губернатора

За последний год в СМИ часто писали о бывших коллегах Владимира Омельницкого: Олеге Фадеенко и Эдуарде Ильине. Экс-глава администрации Красносельского района, задержанный в конце декабря по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, начинал карьеру в Василеостровском районе и дослужился до первого заместителя главы, а затем вместе с Владимиром Омельницким перешел в администрацию Фрунзенского района. Экс-руководитель администрации Василеостровского района Эдуард Ильин, которого в начале 2024-го задержали по обвинению в получении взяток на 5,6 млн рублей, также занимал должность заместителя господина Омельницкого во Фрунзенском районе. В начале декабря Ильин по собственному желанию отправился на СВО: суд приостановил производство по уголовному делу.