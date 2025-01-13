По поручению Путина в Хабаровском крае запускают новые национальные проекты

— С 2019 года 808 тысяч граждан переехали в новое комфортное жильё из 13,6 миллиона квадратных метров аварийного жилья. С 2022 года началась реализация новой программы переселения из аварийного жилья, признанного таким после 1 января 2017 года. За шесть лет восстановлены права 254 тысяч обманутых дольщиков, из них 120 тысяч — с федеральной поддержкой силами Фонда развития территорий. У нас осталось две тысячи, которым просто дома достраивают, и мы в этом году отдадим. И на региональном уровне у нас осталось около семи тысяч дольщиков, по которым ещё нужно проблему закрыть, — рассказал Марат Хуснуллин.