По поручению Путина в Хабаровском крае запускают новые национальные проекты

Президент России Владимир Владимирович Путин на первом в новом году совещании с членами правительства страны обсудил оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов. Вице-премьер Александр Новак и глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказали об их финансировании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт президента России.
Участники совещания подчеркнули, что работа по нацпроектам должна быть экономически обоснованной и иметь реальные результаты. Оценивать ее необходимо не «по бумагам», а исходя из реалий и влияния на жизнь людей.
Цель курса Владимира Путина, которую он постоянно фиксирует: повысить качество жизни людей. Достичь ее быстрее можно за счет участия регионов в федеральных программах, предполагающих дополнительное финансирование.
Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт отчитался о реализации программы субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока и Калининграда и напомнил, что правом на льготные тарифы обладают в том числе многодетные родители, пассажиры до 23 лет, студенты калининградских вузов, а дети до 12 лет получают скидку 25%. По программам развития региональных перевозок и перевозок на Дальнем Востоке правом на льготные тарифы обладают все граждане России.
— По результатам вашего поручения, Владимир Владимирович, данного по итогам Госсовета по вопросам семьи, мы также проработали вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна. Эта норма, наравне с условием про 50-процентную скидку [на перевозку детей до 12 лет], уже учтена в общих правилах перевозок пассажиров, грузов, почты. Изменения в нормативно-правовой акт будут зарегистрированы Минюстом до 14 января. Таким образом, ваше поручение будет исполнено в установленный срок, — добавил Роман Старовойт.
Вице-премьер Александр Новак и глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказали о финансировании новых нацпроектов в течение шести лет. Они отметили, что объем финансирования новых национальных проектов на этот период составит более 57 триллионов рублей, более 40% из них привлекут из федерального бюджета, на новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выделят 4,5 триллиона рублей.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин отчитался о реализации программы расселения аварийного жилья.
— С 2019 года 808 тысяч граждан переехали в новое комфортное жильё из 13,6 миллиона квадратных метров аварийного жилья. С 2022 года началась реализация новой программы переселения из аварийного жилья, признанного таким после 1 января 2017 года. За шесть лет восстановлены права 254 тысяч обманутых дольщиков, из них 120 тысяч — с федеральной поддержкой силами Фонда развития территорий. У нас осталось две тысячи, которым просто дома достраивают, и мы в этом году отдадим. И на региональном уровне у нас осталось около семи тысяч дольщиков, по которым ещё нужно проблему закрыть, — рассказал Марат Хуснуллин.
Хабаровский край активно развивается. Благодаря привлечению федеральных и региональных средств в рамках нацпроектов в регионе строятся новые дороги, общественных пространств, мест отдыха. В крае появляются и новые социальные объекты: больницы, школы, детские сады, МФЦ — всё это позитивно влияет на качество жизни граждан.