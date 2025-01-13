Замкомандующего назвал задачу белорусского СОБР на границе с Украиной

По его словам, они выдвинулись в приграничные города, где обеспечивали прикрытие, безопасность, а также оказывали помощь местным РУВД. Замкомандующего внутренними войсками МВД акцентировал внимание на том, что в 2024 году в указанных целях в приграничье Брестской, Гомельской областей были выдвинуты, постоянно находятся там в пунктах временной дислокации «вновь сформированные новые отряды со всеми имеющимися силами и средствами». Кроме того, они также выполняются все задачи, касающиеся контрдиверсионной и контртеррористической направленности, обеспечивая военную безопасность приграничных рубежей районов.