Замкомандующего назвал задачу белорусского СОБР на границе с Украиной

Заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Александр Быков в интервью телеканалу СТВ назвал задачу белорусского СОБР на границе с Украиной.
Быков напомнил: с началом специальной военной операции в 2022 году по решению министра внутренних дел Беларуси была выдвинуты в приграничные с Украиной районы часть сил спецподразделений внутренних войск. Замкомандующего уточнил: в частости, речь идет про СОБР.
По его словам, они выдвинулись в приграничные города, где обеспечивали прикрытие, безопасность, а также оказывали помощь местным РУВД. Замкомандующего внутренними войсками МВД акцентировал внимание на том, что в 2024 году в указанных целях в приграничье Брестской, Гомельской областей были выдвинуты, постоянно находятся там в пунктах временной дислокации «вновь сформированные новые отряды со всеми имеющимися силами и средствами». Кроме того, они также выполняются все задачи, касающиеся контрдиверсионной и контртеррористической направленности, обеспечивая военную безопасность приграничных рубежей районов.
— Задача не допустить проникновения на территорию нашей республики диверсионных групп, — заявил Александр Быков.
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