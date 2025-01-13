МВД заявило про безопасность на выборах президента Беларуси 2025. Подробности в эфире СТВ сообщил заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Александр Быков.
— Наша главная основная задача — обеспечить безопасность самого значимого мероприятия, — подчеркнул замкомандующего внутренними войсками МВД.
Он заверил, что все необходимые для этого силы и средства есть, уточнив, что все идет планово.
— Прекрасно понимаем, что такое мероприятие — электоральная кампания — она связана с возможностью провокаций, возможностью расшатывания ситуации. Возможно, как и показал 2020 год, массовых беспорядков.
Быков подчеркнул, что все силы, средства знают свои задачи. Кроме того, он также сказал про открытые и скрытые экстремистские угрозы, которые «были, есть, в принципе будут».
— Но мы работаем, выполняем свое дело, мы готовы ко всему и выполним любую задачу.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Ранее Минобороны заявило об угрозах на границе с Беларусью перед выборами президента.
Тем временем ЦИК сказал, что бюллетени на выборах президента 2025 будут только на белорусском языке.
Кроме того, экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина дала оценку президентской кампании 2025 года.