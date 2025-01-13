Бывший премьер Канады призвал Трампа опомниться «как старик старика»

Кретьен сказал, что канадцы «построили нацию в самой суровой и сложной географии, какую только можно себе представить», и «сделали это вопреки всему». По его словам, у Канады уже хватило смелости сказать «нет» США, которые пытались втянуть соседнюю страну «в совершенно неоправданную и дестабилизирующую войну в Ираке».