Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном призван заменить действующее соглашение об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанное еще в 2001 году. Работа над новым документом велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст.