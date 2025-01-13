Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана

«Это соглашение содержит вступительную часть и 47 статей. С подписанием и выполнением этого договора мы станем свидетелями повышения уровня сотрудничества между нашими странами во всех сферах», — сказал он.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном призван заменить действующее соглашение об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанное еще в 2001 году. Работа над новым документом велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст.
Некоторые СМИ сообщали, что договор планируется подписать во время октябрьского саммита БРИКС в Казани, но лидеры России и Ирана договорились, что церемония подписания состоится во время отдельного визита президента Ирана в Москву. Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января.