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Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана

ТЕГЕРАН, 13 янв — РИА Новости. Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном включает 47 статей и охватывает все сферы двусторонних отношений, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали, слова которого приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

Источник: © РИА Новости

«Это соглашение содержит вступительную часть и 47 статей. С подписанием и выполнением этого договора мы станем свидетелями повышения уровня сотрудничества между нашими странами во всех сферах», — сказал он.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном призван заменить действующее соглашение об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанное еще в 2001 году. Работа над новым документом велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст.

Некоторые СМИ сообщали, что договор планируется подписать во время октябрьского саммита БРИКС в Казани, но лидеры России и Ирана договорились, что церемония подписания состоится во время отдельного визита президента Ирана в Москву. Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января.