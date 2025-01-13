Замминистра образования Кубани извинился после инцидента с волонтерами

Также он пояснил, что информация про закрытие центра не соответствует действительности. Ночью он срочно приехал на место, так как получил такой сигнал. На деле же оказалось, что переезд инициировали сами волонтеры в другое помещение, чтобы принимать большее количество пострадавших птиц.