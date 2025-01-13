Замминистра образования Кубани извинился после инцидента с волонтерами

Замминистра образования Кубани Сергей Урайкин извинился после инцидента с волонтерами в Анапе.
Накануне в Сети стали распространяться кадры, на которых чиновник нецензурно выразился в адрес волонтеров реабилитационного центра, где занимаются очисткой птиц от мазута. Инцидент произошел после того, как в соцсети попало видео с жалобами на закрытие центра и якобы оно было записано добровольцами.
«Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался — непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело», — написал Урайкин в своем телеграм-канале.
Также он пояснил, что информация про закрытие центра не соответствует действительности. Ночью он срочно приехал на место, так как получил такой сигнал. На деле же оказалось, что переезд инициировали сами волонтеры в другое помещение, чтобы принимать большее количество пострадавших птиц.
В социальных сетях позже распространилось обращение волонтеров, которые написали о том, что следует простить чиновника за его импульсивный поступок, поскольку, по большому счету, он тоже волонтер и благодаря его помощи удалось оперативно оборудовать все необходимое в новом центре для содержания птиц.