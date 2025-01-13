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Губернатор Челябинской области поздравил журналистов с Днем печати

ЧЕЛЯБИНСК, 13 января, ФедералПресс. День российской печати отмечается сегодня, 13 января. Губернатор Челябинской области поздравил журналистов с профессиональным праздником.

Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю вас с Днем российской печати. В современных условиях, когда информация зачастую становится инструментом политической борьбы, нередко используется в противоправных целях, особенно важно доносить до людей достоверные факты о происходящих событиях и отстаивать патриотическую гражданскую позицию».

отметил Алексей Текслер

Он напомнил также об ответственности журналистов и необходимости отстаивать правду, поблагодарил за верность своему делу. Еще Алексей Текслер пожелал работникам СМИ здоровья и благополучия, энергии, чтобы воплощать свои творческие идеи.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что глава региона выступил с докладом на совещании с президентом. Одной из главных тем обсуждения стал запуск новых нацпроектов. Алексей Текслер доложил Путину о работе регионов в этом направлении.