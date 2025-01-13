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Россию за ночь атаковали восемь беспилотников. Военная операция, день 1055-й

Константиновка в районе Малиновки, нарушив логистику ВСУ, сообщает ТАСС. В Энгельсе ликвидировали открытое горение на промышленном предприятии, оно началось из-за атаки БПЛА 8 января. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:25.

08:22 В Минобороны рассказали, что ВС РФ начали эвакуировать мирных жителей из Курахова. Они взяли под контроль населенный пункт на прошлой неделе.

08:17 Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе удалось ликвидировать открытое горение на промышленном предприятии, которое атаковали украинские беспилотники 8 января. Возгорание возникло из-за падения обломков БПЛА.

08:11 ТАСС выяснил, что ВС РФ перерезали трассу Димитров — Константиновка в районе Малиновки, нарушив логистику ВСУ.

08:07.

08:03 ⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников: шесть над Воронежской областью и по одному над Брянской и Белгородской областями.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1055-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.