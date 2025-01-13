Россию за ночь атаковали восемь беспилотников. Военная операция, день 1055-й

08:25.
08:22 В Минобороны рассказали, что ВС РФ начали эвакуировать мирных жителей из Курахова. Они взяли под контроль населенный пункт на прошлой неделе.
08:17 Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе удалось ликвидировать открытое горение на промышленном предприятии, которое атаковали украинские беспилотники 8 января. Возгорание возникло из-за падения обломков БПЛА.
08:11 ТАСС выяснил, что ВС РФ перерезали трассу Димитров — Константиновка в районе Малиновки, нарушив логистику ВСУ.
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08:03 ⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников: шесть над Воронежской областью и по одному над Брянской и Белгородской областями.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1055-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.