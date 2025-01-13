Иван Носков: «Торговли в самодельных “сараях” больше не будет!»

«Начинаем наводить порядок и формировать культуру торговли в Самаре. В прошлом году приступили к ревизии незаконно установленных нестационарных торговых объектов (киосков, ларьков). Теперь начинаем их демонтировать, за два дня вывезли 15 киосков. И это только начало, работа будет продолжена и на этой неделе», — пишет мэр.
Всем предпринимателем, чьи торговые точки были или будут ликвидированы, необходимо обратиться в департамент экономического развития, инвестиций и торговли для оформления документов.
«Торговли в самодельных “сараях”, с раскладушек, а то и с земли больше не будет!», — резюмирует Носков.
Также в областной столице будут развиваться Самарские ярмарки — специально оборудованные павильоны, оформленные в едином стиле, с комфортными условиями для продавцов и покупателей. «Сейчас в Самаре 26 таких ярмарок, кроме того, нет недостатка в стационарных магазинах, и сетевых, и магазинов формата “у дома”. Стихийные рынки “из 90-х” Самаре точно не нужны», — пишет глава города.
«Прошу все контролирующие органы подключаться к работе, выявлять и наказывать хозяев тех торговых объектов, которые нарушают правила торговли и ставят под угрозу жизнь и здоровье самарцев. Администрации города и районов поручил активизировать эту работу, но в то же время с пониманием относиться к тем, кто хочет работать цивилизованно, и оказывать всю возможную поддержку», — говорится в сообщении.