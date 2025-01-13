Девять стран НАТО проведут учения по развертыванию сил на восточном фланге

Страны НАТО проведут учения Steadfast Dart 2025 (STDT25) по развертыванию сил на восточном фланге с 13 января по 26 февраля, сообщает пресс-служба альянса. В них примут участие около 10 тыс. человек. Цель маневров — проверить оперативную совместимость между государствами-участниками, а также отработать развертывание войск.