Девять стран НАТО проведут учения по развертыванию сил на восточном фланге

В список стран-участниц войдут Болгария, Франция, Греция, Италия, Румыния, Испания, Словения, Турция и Великобритания. Наибольшее количество военных и арсенала направит Британия. Она выделит более 2,5 тыс. солдат и 730 единиц техники.
Учения пройдут на территории Румынии, Болгарии и Греции с участием специальных войск (Allied Reaction Force, ARF). Будут проведены десантные операции, боевые стрельбы авиации и комбинированные маневры.
«Учения являются первым крупномасштабным развертыванием ARF с момента их создания в прошлом году… проверка будет осуществляться в ходе имитируемого сценария конфликта с примерно равным по силе противником», — пояснили в НАТО.
В 2024 году НАТО провело свои крупнейшие с момента окончания холодной войны учения (Steadfast Defender), в которых впервые приняли участие Финляндия и Швеция. Для отработки сценариев сдерживания по всему восточному флангу Европы привлекли сразу 90 тыс. военнослужащих.