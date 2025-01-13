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Девять стран НАТО проведут учения по развертыванию сил на восточном фланге

Страны НАТО проведут учения Steadfast Dart 2025 (STDT25) по развертыванию сил на восточном фланге с 13 января по 26 февраля, сообщает пресс-служба альянса. В них примут участие около 10 тыс. человек. Цель маневров — проверить оперативную совместимость между государствами-участниками, а также отработать развертывание войск.

Источник: AP 2024

В список стран-участниц войдут Болгария, Франция, Греция, Италия, Румыния, Испания, Словения, Турция и Великобритания. Наибольшее количество военных и арсенала направит Британия. Она выделит более 2,5 тыс. солдат и 730 единиц техники.

Учения пройдут на территории Румынии, Болгарии и Греции с участием специальных войск (Allied Reaction Force, ARF). Будут проведены десантные операции, боевые стрельбы авиации и комбинированные маневры.

«Учения являются первым крупномасштабным развертыванием ARF с момента их создания в прошлом году… проверка будет осуществляться в ходе имитируемого сценария конфликта с примерно равным по силе противником», — пояснили в НАТО.

В 2024 году НАТО провело свои крупнейшие с момента окончания холодной войны учения (Steadfast Defender), в которых впервые приняли участие Финляндия и Швеция. Для отработки сценариев сдерживания по всему восточному флангу Европы привлекли сразу 90 тыс. военнослужащих.

НАТО
учения