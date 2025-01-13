«Добрые волшебники остаются»: мэр Самары сказал шишигам «да»

«В Уфе, например, есть клещ Валера, в Йошкар-Оле — Йошкин кот, грибы с глазами, естественно, в Рязани. А в Вятке вообще кикиморы. И отношение к этим городским скульптурам у жителей вполне положительное, с ними любят фотографироваться туристы, они становятся частью культурной жизни города. Допускаю, что у нас при большом количестве накопленных бытовых и хозяйственных проблем любые “украшательства” могут восприниматься в негативном ключе. Видимо, так и получилось с этими маленькими фигурками. Но маленькие летуны, как следует из многочисленных сказок, помогают хорошим людям и вредят плохим, никакого негативного чувства они не вызывают. Советую, кстати, книжку про летунов прочитать, довольно интересное чтиво», — прокомментировал глава города.