Краевой министр доработает до 20 января

Последний рабочий день министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Марии Козловой — 20 января, эти сведения «Ъ-Прикамье» подтвердили в министерстве. Кто будет назначен и. о. министра, в ведомстве пока не уточняют. Ранее газета «Звезда» сообщала, что и. о. министра может быть назначен начальник управления регулирования и контроля минтарифов Пермского края Сергей Россихин.