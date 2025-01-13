Радий Хабиров поздравил журналистов Башкирии с Днём российской печати

Ранее «Башинформ» рассказывал, что медиаотрасль Башкирии объединяет целую армию профессионалов. Только в государственных СМИ республики трудятся более 2,5 тыс. человек. Печатные издания выходят на 6 языках народов Башкирии. Ежедневно журналисты республики обеспечивают не только транслирование фактов, но благодаря аналитическому подходу достоверно рассказывают о происходящих в регионе и стране событиях.