Медведев оценил шансы «германского» сценария урегулирования на Украине

«Отмечу так называемый германский сценарий, о котором сейчас снова заговорили. Типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, где, естественно, роль “ФРГ” отведена бандеровскому Киеву, а “ГДР” — вернувшимся домой российским землям. Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами», — написал Медведев.