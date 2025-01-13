Медведев оценил шансы «германского» сценария урегулирования на Украине

«Отмечу так называемый германский сценарий, о котором сейчас снова заговорили. Типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, где, естественно, роль “ФРГ” отведена бандеровскому Киеву, а “ГДР” — вернувшимся домой российским землям. Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами», — написал Медведев.
Он указал на то, что в воссоединении Германии «лежало желание немцев собрать свою страну, пользуясь импотенцией советских руководителей того времени».
«А тут как? Получается, Россия должна в будущем сдать всех своих несостоятельному “Бандеростану”?» — добавил зампред Совбеза.
Медведев напомнил и о том, что после поглощения ГДР немецкий этнос «хотя бы формально воссоединился», тогда как в предложенном сценарии для Украины «продаётся насквозь протухшая идея нового разделения одного славянского народа, о чём в принципе само по себе даже говорить вслух неприлично».
«И наконец: кто всерьёз вообще будет рассматривать вариант, при котором ядерная супердержава что-то отдаст уродливому недомерку с названием Окраина? Я даже не говорю про конституцию и волю единого народа нашей страны», — написал Медведев.