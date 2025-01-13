Радий Хабиров поручил строить новый водовод в Учалах

Об этом сообщила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова на оперативном совещании правительства. Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что в новогодние каникулы в зауральском городе произошла серьёзная коммунальная авария: в ночь с 7 на 8 января произошёл порыв водопровода. Пришлось отключить воду в 81 МКД на восьми улицах. Водоснабжения не было в течение 15,5 часов. Без воды оставались почти 17 тыс. жителей — практически половина города.
Радий Хабиров поблагодарил команду администрации района за оперативное решение проблемы. Напомним, руководитель республики поручил строить водопровод в Учалах ещё в июне после серьёзной аварии.
Глава минЖКХ проинформировала, что строительство 6 км водовода включено в РАИП, на объект выделено 157 млн рублей, с подрядчиком договор заключён, организация начнёт работы в текущем январе. На 2026 год запланировано построить ещё один элемент системы на 34 млн руб.